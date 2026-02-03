CiboAmico | nella mensa Hera di Modena recuperati quasi diecimila pasti in tre anni

Da modenatoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mensa Hera di Modena sono stati recuperati quasi diecimila pasti in tre anni. Dal 2009, il progetto di Hera ha portato a recuperare circa 168 mila pasti, aiutando chi ha bisogno e riducendo gli sprechi alimentari. Un risultato che dimostra come un’idea semplice può fare la differenza nella vita delle persone.

Sono quasi 168 mila i pasti recuperati dal 2009 ad oggi grazie a CiboAmico, il progetto del Gruppo Hera che combatte lo spreco alimentare e aiuta le persone in difficoltà. Un risultato che si traduce in 684mila euro di valore complessivo e quasi 74 tonnellate di rifiuti in meno, corrispondenti a.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Lotta agli sprechi, recuperati quasi 8 mila pasti a Ravenna con l'iniziativa "CiboAmico"

A Ravenna, quasi 8 mila pasti sono stati recuperati grazie all’iniziativa “CiboAmico”.

Dalle mense aziendali alle tavole di chi ha bisogno: 4mila di pasti salvati dallo spreco grazie al progetto CiboAmico

Dalle mense aziendali alle tavole di chi ha bisogno, sono quasi 168 mila i pasti recuperati dal 2009 grazie al progetto CiboAmico del Gruppo Hera.

