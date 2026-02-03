CiboAmico | nella mensa Hera di Modena recuperati quasi diecimila pasti in tre anni

Nella mensa Hera di Modena sono stati recuperati quasi diecimila pasti in tre anni. Dal 2009, il progetto di Hera ha portato a recuperare circa 168 mila pasti, aiutando chi ha bisogno e riducendo gli sprechi alimentari. Un risultato che dimostra come un’idea semplice può fare la differenza nella vita delle persone.

Sono quasi 168 mila i pasti recuperati dal 2009 ad oggi grazie a CiboAmico, il progetto del Gruppo Hera che combatte lo spreco alimentare e aiuta le persone in difficoltà. Un risultato che si traduce in 684mila euro di valore complessivo e quasi 74 tonnellate di rifiuti in meno, corrispondenti a.

