cibo per le colonie feline sul sito il bando destinato ai volontari

Il Comune di Pavia si prepara a lanciare un nuovo bando per volontari che vogliono aiutare le colonie feline. Secondo gli ultimi dati, le colonie censite sono circa 60, ma in realtà, stando ad Ats, sono più di 90. La differenza si nota soprattutto in città, dove il numero cresce di anno in anno. Ora si cercano persone disposte a contribuire a una gestione più efficace di queste colonie, soprattutto offrendo cibo e cure ai gatti che vivono per strada.

Secondo l’ultimo censimento effettuato dal Comune, ormai 13 anni fa sarebbero una sessantina le colonie feline censite a Pavia, ma stando a quanto ha rilevato Ats sarebbero oltre 90 soltanto in città. "Fortunatamente abbiamo diverse persone che amano gli animali – ha sottolineato l’assessore al benessere animale Angela Gregorini –, in particolare di cani e gatti e sono numerose le gattare che seguono i felini". Li seguono, se ne occupano, ma hanno bisogno di un aiuto. Per questo l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione un gruzzoletto tra i 2mila e i 3mila euro con i quali è stato comprato del cibo di buona qualità che ora aspetta di essere distribuito a chi si occupa della colonie feline. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

