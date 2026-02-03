Ci possiamo fidare di questa giustizia? Ingiustizia è fatta sulle violenze contro il poliziotto | GUARDA
La procura di Torino sembra orientata a non contestare il tentato omicidio a uno dei manifestanti coinvolti nel corteo per Askatasuna. La domanda che molti si pongono è se si possa davvero fidare di questa giustizia, considerando le violenze subite da un agente di polizia durante quella giornata. La vicenda solleva ancora più dubbi sulla tenuta delle indagini e sulla responsabilità di chi ha preso parte agli scontri.
Ingiustizia è fatta. Verso uno degli accusati di essere parte del gruppo che ha accerchiato il poliziotto a Torino durante il corteo per Askatasuna, la Procura non sarebbe orientata a contestargli il tentato omicidio. L'intenzione è di contestargli altri reati. Due domande sorgono spontanee: come mai a Rogoredo quando un poliziotto si è difeso gli è stato contestato l'omicidio volontario e qui no? Che deve fare un criminale la prossima volta per farsi contestare il tentato omicidio? Ci possiamo fidare quindi di questa giustizia? L'analisi del direttore Daniele Capezzone. 🔗 Leggi su Iltempo.it
