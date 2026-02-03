Gerry Scotti annuncia che i premi del suo quiz non saranno più in gettoni d’oro, ma in denaro reale con ritenuta d’acconto. Dopo vent’anni di attese, il conduttore ha detto di aver finalmente ottenuto questa modifica, spiegando di averla richiesta fin dall’inizio. La novità ha colpito i telespettatori, curiosi di sapere come cambierà ora la distribuzione dei premi.

“Ho un annuncio importante da fare. È una cosa che avevo chiesto vent’anni fa. Ci hanno messo vent’anni ad ascoltarmi e ad accontentarmi”, ha detto Gerry Scotti a “ La Ruota della Fortuna “. Per poi comunicare l’importante novità: “Dal primo febbraio, i premi nei giochi televisivi La ruota della fortuna e più tardi anche a Chi vuol essere milionario, non verranno più dati in gettoni d’oro ma saranno liquidati in soldi reali con la ritenuta d’acconto”. Il primo concorrente ad aggiudicarsi il montepremi con le nuove regole è stato Paolo, uno studente di ingegneria che ha portato a casa 20 mila euro: “Il primo a prendere questi soldi in soldi reali e non in gettoni d’oro”, ha ribadito Scotti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci hanno messo vent’anni ad ascoltarmi ma è successo, i premi a La Ruota della Fortuna non saranno in gettoni d’oro ma liquidati in soldi reali con ritenuta d’acconto”: parla Gerry Scotti

