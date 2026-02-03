Choc a scuola 14enne accoltella insegnante | arrestato

Un pomeriggio di ordinaria routine si trasforma in un caso di cronaca nera. Un ragazzo di 14 anni ha accoltellato un insegnante durante l’orario scolastico. La scena si è svolta in modo improvviso, lasciando tutti sotto shock. La polizia è intervenuta subito e ha portato il ragazzo in custodia, mentre l’insegnante è stato trasportato in ospedale con ferite che non sembrano gravi. La scuola resta sotto shock, e si cerca di capire cosa abbia portato a un gesto così violento.

Un pomeriggio come tanti, la campanella che scandisce i minuti e i ragazzi che si muovono tra aula e cortile. Poi, all'improvviso, le voci si spezzano, qualcuno urla, altri restano pietrificati. In pochi istanti la normalità si trasforma in sgomento e paura: la scuola, che dovrebbe proteggere, diventa teatro di un incubo. È accaduto in Francia, in una cittadina affacciata sul Mediterraneo, dove una lezione si è trasformata in un momento di violenza choc sotto gli occhi dei compagni. La scena, raccontano le prime ricostruzioni, è stata rapidissima e brutale: nessuno ha avuto il tempo di capire davvero cosa stesse succedendo. Un ragazzino di 14 anni ha ferito gravemente una insegnante durante le lezioni al liceo di Sanary-sur-Mer.

