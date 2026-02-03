Chiusura discoteca Class 125 | l’esperienza che ha fatto tacere le voci

La discoteca Class 125 di Arezzo ha chiuso i battenti improvvisamente il 2 febbraio 2026. La notizia ha sorpreso molti, soprattutto tra chi frequentava il locale da anni. La chiusura arriva senza preavviso e lascia dietro di sé molte domande senza risposta. Nessuna comunicazione ufficiale, solo il silenzio che ha fatto tacere le voci e le chiacchiere di chi era abituato a trascorrere le serate in quel locale storico.

Il Class 125, la discoteca più antica del centro storico di Arezzo, è stata chiusa improvvisamente il 2 febbraio 2026. Il locale, ormai da 70 anni nel cuore del capoluogo toscano, aveva ospitato generazioni di giovani e aveva creato un’identità unica nel panorama notturno della città. La decisione fu annunciata con un messaggio sulla pagina Instagram del locale, dove i titolari scrivevano: “Con grande dispiacere e con la tristezza nel cuore, siamo a comunicarvi che ci prendiamo una pausa”. L’apertura era prevista per l’intero pomeriggio, con l’ingresso dei clienti previsti per il pranzo, ma l’attesa fu interrotta all’improvviso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

