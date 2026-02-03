Chiusa la strada del Ferrone | È troppo pericolosa

La provinciale del Ferrone è stata chiusa al traffico. Le autorità hanno deciso di bloccare la strada perché il manto stradale è troppo danneggiato e rappresenta un rischio per chi la percorre. La decisione è stata presa dopo che si sono verificati numerosi problemi e segnalazioni di pericolo. Ora, chi deve passare da quella zona deve cercare percorsi alternativi.

di Manuela Plastina Chiude la provinciale del Ferrone: è molto pericolosa. Il manto stradale è in condizioni tali da mettere a rischio la viabilità, tanto da costringere all'interruzione di un'arteria ad alto passaggio veicolare. La situazione di gravità del fondo stradale è emersa a seguito dei lavori di ripristino del binder, ossia il conglomerato bituminoso sistemato a dicembre scorso dall'impresa appaltatrice dopo una sezione di scavo per la posa della condotta idrica afferente al serbatoio del Ferrone. Sono risultati non conformi. "Le verifiche tecniche effettuate – spiegano dalla direzione viabilità della Città Metropolitana - hanno evidenziato la necessità di un intervento urgente di rimozione del binder ammalorato e di nuova fornitura e posa".

