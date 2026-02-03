Chirurgia avanzata all’ospedale di Modena | evento internazionale sull’impianto cocleare

Questa settimana, l’ospedale di Modena apre le sue porte a un evento internazionale dedicato alla chirurgia avanzata. Dal 7 al 9 febbraio, medici e specializzandi si riuniscono per un corso sull’impianto cocleare, un intervento che migliora l’udito di chi ha problemi di sordità. È la prima volta che questa formazione si tiene a Modena, e richiamerà esperti da diversi paesi. I partecipanti prenderanno parte a lezioni pratiche e dimostrazioni dal vivo, per aggiornarsi sulle tecniche più recenti.

Il Policlinico di Modena ospiterà dal 7 al 9 febbraio un corso internazionale di chirurgia avanzata dedicato all'impianto cocleare. Si tratta del primo evento di questo tipo organizzato nel centro medico, con un'attività teorico-pratica che coinvolge operatori esperti della disciplina. Gli esperti coinvolti sono il professor Daniele Marchioni, ordinario di Otorinolaringoiatria presso l'Università di Modena e Regione Emilia-Romagna (UNIMORE), direttore della Unità Operativa Complessa (UOC) di Otorinolaringoiatria del Policlinico, e il professor Davide Soloperto, associato della stessa università e direttore della Scuola di Specializzazione in Audiologia e Foniatria.

