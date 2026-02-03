Chiesa e clero | l’ascolto come strada per la credibilità

La Chiesa diocesana ha deciso di puntare sull’ascolto per riacquistare fiducia tra i fedeli. I sacerdoti stanno adottando un nuovo modello di leadership, che mette al centro il dialogo e la comprensione. L’obiettivo è rendere la Chiesa più vicina alle persone e più credibile sul territorio, attraverso incontri e ascolto attento delle esigenze di chi si avvicina alle parrocchie.

Il clero diocesano si impegna a un nuovo modello di leadership, basato sull'ascolto come strumento per rendere la Chiesa più credibile. Questo approccio, presentato nell'ambito dell'aggiornamento per il clero diocesano, mette in evidenza come l'ascolto possa garantire una maggiore autenticità nella pratica religiosa, soprattutto in un contesto sociale in continua evoluzione. La credibilità della Chiesa, secondo questa visione, non deriva soltanto dall'insegnamento teologico o dalla pratica liturgica, bensì anche da un atteggiamento attivo e umano verso le persone. L'approccio "ascolto" trova spazio in un contesto in cui la comunicazione e la fiducia si costruiscono attraverso l'interazione reale tra i fedeli e il clero.

