Chiedono riscatto ai familiari in Nigeria arrestati membri clan Eiye

La polizia ha arrestato alcuni membri del clan Eiye, sospettati di aver sequestrato un cittadino nigeriano. I rapitori hanno chiesto ai familiari in Nigeria un riscatto di 1 milione di euro. Le forze dell’ordine stanno seguendo da vicino la trattativa e cercano di recuperare la vittima il prima possibile.

Tempo di lettura: 2 minuti Avrebbero sequestrato un cittadino nigeriano chiedendo ai familiari della vittima, residenti in Nigeria, il pagamento di un riscatto di 1.500 euro per la sua liberazione. È l'accusa contestata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli a due connazionali della vittima, arrestati dai carabinieri su ordine del giudice per le indagini preliminari del tribunale partenopeo, cui si era rivolta la Dda. I due rispondono di "sequestro di persona a scopo di estorsione", "lesioni personali", "rapina" e "violenza privata", il tutto aggravato dal metodo mafioso in quanto gli arrestati sono ritenuti componenti della nota organizzazione mafiosa di origine nigeriana denominata "Eiye".

