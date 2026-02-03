Il Napoli attraversa una stagione piena di contraddizioni, e Umberto Chiariello non le nasconde. Mentre alcuni aspetti sul mercato sembrano andare bene, altre questioni legate alle risorse economiche continuano a far discutere. La squadra cerca di mantenere la rotta, ma le incertezze sui fondi e le strategie finanziarie restano un punto di domanda.

"> Il Napoli è dentro una stagione che vive di contraddizioni, e Umberto Chiariello non le aggira. Nel suo consueto editoriale a Radio CRC, il giornalista entra a gamba tesa sul momento azzurro, partendo dalle parole di Antonio Conte sul mercato di gennaio e sul contesto economico del calcio italiano. Secondo Chiariello, Conte centra il punto quando denuncia l’assurdità di un sistema in cui «l’unica società d’Italia con centinaia di milioni in cassa non può fare mercato», mentre altri club continuano a spendere accumulando debiti. Una situazione che, per il commentatore, è figlia di parametri economici stabiliti anni fa e applicati oggi «male e tardi», ma che restano comunque vincolanti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Chiarello: «Conte ha ragione sul mercato, ma sbaglia sui soldi»

L'intervento analizza le posizioni di Fratoianni e Conte sulla gestione della crisi ucraina, evidenziando le divergenze tra il sostegno alle strategie militari e le critiche alle scelte europee.

Il Napoli si prepara al futuro, valutando le scelte attuali e le prospettive per il 2026.

