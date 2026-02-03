Chianciano Terme Il Comune offre 5mila euro per l’albergo dismesso

La giunta di Chianciano Terme ha deciso di mettere sul tavolo 5 mila euro per acquistare un albergo dismesso in piazza Indipendenza. La proposta di acquisto è stata formalizzata e riguarda un immobile di proprietà di una società in liquidazione giudiziale. Ora si attende la risposta o eventuali sviluppi sulla trattativa.

La giunta comunale ha formalizzato la sua prima proposta di acquisto, pari a cinquemila euro, di un immobile situato in piazza Indipendenza, attualmente di proprietà di una società in liquidazione giudiziale. L’immobile è un edificio alberghiero dismesso, sviluppato su tre piani fuori terra e un piano seminterrato, collocato nel perimetro centrale di Chianciano Terme, in Piazza Indipendenza. Il progetto complessivo prevede la demolizione delle strutture esistenti e la realizzazione di una nuova piazza terrazzata, concepita come spazio pubblico accessibile, riconoscibile e coerente con la vocazione storica e termale della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

