Chiamata l’ambulanza sono in ospedale | come sta Rosario di Temptation Island

Rosario Guglielmi, noto al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. La chiamata all’ambulanza è arrivata ieri sera, lasciando tutti in allerta. Al momento, le condizioni di Rosario non sono ancora chiare, ma la famiglia ha preferito mantenere il riserbo sulla situazione. La sua presenza in tv e sui social ha attirato l’attenzione di molti fan, preoccupati per le sue condizioni di salute.

Ore di forte preoccupazione per Rosario Guglielmi, personaggio diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, che nelle ultime ore ha vissuto un improvviso stop. Un malessere arrivato all’improvviso lo ha costretto a un ricovero ospedaliero, rompendo bruscamente la normalità delle sue giornate e accendendo l’attenzione dei fan che lo seguono con affetto sui social. A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso Rosario, che ha scelto di non alimentare allarmismi ma di mostrarsi direttamente dal letto della struttura sanitaria. Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, ha spiegato di aver passato una notte complicata, tanto da rendere necessario l’intervento dei soccorsi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su Temptation Island Rosario Guglielmi di Temptation Island in ospedale per un’infezione: “Ho dovuto chiamare l’ambulanza” #Temptation-Island- Rosario-Guglielmi || Rosario Guglielmi, ex protagonista di Temptation Island, è finito in ospedale a causa di un'infezione. Temptation Island, Rosario Guglielmi fidanzato: la reazione di Lucia Ilardo Lucia Ilardo torna a commentare dopo la partecipazione a Temptation Island, affrontando la vicenda che ha coinvolto anche Rosario Guglielmi e il suo rapporto di coppia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Temptation Island Argomenti discussi: Nasce in ambulanza, l'infermiere della croce verde: Intervento durato 10 minuti, aveva tanta fretta di nascere; 118 ASP POTENZA: AMBULANZE OBSOLETE E FERMI TECNICI; Neve e ghiaccio sulla strada, perde il controllo dell'auto e si schianta contro una recinzione (FOTO): in azione i soccorsi, un uomo ferito; Bimbo ha fretta di nascere, il parto in ambulanza. Scontro auto-monopattino e un 14enne cade sull'asfalto, attimi di paura in città: in azione i soccorsi con l'ambulanzaSONDRIO. Scontro auto-monopattino in città, momenti di paura nella mattina di martedì 3 febbraio a Sondrio: 14enne soccorso con l'ambulanza. L'allarme è scattato poco prima delle 9 in via Meriggio dov ... ildolomiti.it Mareggiata a Santa Teresa, ambulanza del 118 travolta dalle onde - VIDEOLa chiamata è arrivata poco prima delle 8, per un soccorso a persona rimasta bloccata all'interno della propria autovettura all'interno di una voragine sul lungomare di Santa Teresa di Riva. Così l'am ... sikilynews.it Momenti di preoccupazione per Rosario Guglielmi, ex protagonista di Temptation Island, trasportato in ospedale nelle scorse ore. Il volto del reality di Canale 5 ha raccontato sui social il malessere improvviso che lo ha costretto a chiamare l’ambulanza - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.