Chi tradisce oggi le vittime della Shoah se non Netanyahu?

Questa mattina in Israele, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha fatto una dichiarazione che ha fatto discutere. Ha accusato alcuni politici di tradire le vittime della Shoah, senza specificare chi siano. La sua frase ha acceso un dibattito acceso nel paese e ha riacceso le tensioni politiche. La polemica si inserisce in un momento già delicato, mentre la società israeliana si confronta con diverse sfide interne.

di Rosamaria Fumarola La storia arricchisce le prospettive con cui una medesima cosa può essere osservata e talvolta riesce a mutare radicalmente il nostro sguardo nei confronti di quella stessa cosa. Altrettanto di frequente accade che il senso di fatti ed eventi appaia mutato rispetto a ciò che in origine era. È questa la ragione per la quale è necessario interrogarsi sempre sullo status dell’uso anche di fatti molto lontani nel tempo. Da poco è trascorso il Giorno della Memoria, durante il quale si sono commemorate le vittime della Shoah. Tra i tanti interventi molto mi ha colpito quello che Sami Modiano ha tenuto ad un gruppo di giovani e che ancora una volta ha confermato il mio personale convincimento della incolmata distanza esistente da sempre, tra le vite e le sofferenze dei singoli e la speculazione che il potere ne fa per trarne vantaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, un’occasione per ricordare le vittime della Shoah e delle persecuzioni razziali, politiche e religiose.

