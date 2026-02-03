Chi sono i 2 uomini fermati per l'omicidio di Nenè spinto giù dall’ottavo piano di una casa a Pioltello

La polizia ha fermato due uomini, Jose David Luna Gonzales e Jorge Andres Cadavid Romero, in relazione alla morte di Juan Carlos Ortiz Duarte, noto come “Nenè”. I sospettati sono stati arrestati dopo aver spinto la vittima giù dall’ottavo piano di un edificio a Pioltello. Le indagini proseguono per chiarire i motivi di questa tragedia.

Jose David Luna Gonzales e Jorge Andres Cadavid Romero sono i due uomini fermati per l'omicidio di Juan Carlos Ortiz Duarte. Secondo gli inquirenti, i due avrebbero ucciso il 31enne, buttandolo giù dall'ottavo piano di un edificio a Pioltello.

Approfondimenti su Pioltello Omicidio

Questa mattina a Pioltello, nel quartiere Satellite, è stato trovato il corpo di Juan Carlos Ortiz Duarte, conosciuto come

Due uomini sono stati arrestati a Pioltello, vicino Milano, nel pomeriggio di oggi.

