chi sono gli arrestati per gli scontri di torino

Le forze dell’ordine hanno arrestato tre ragazzi dopo gli scontri di sabato scorso a Torino. La polizia ha confermato che sono coinvolti nelle violenze, ma non sono ancora noti i dettagli sui loro ruoli. Le indagini continuano per identificare altri possibili responsabili e chiarire cosa abbia scatenato il caos in città.

Le forze dell’ordine hanno arrestato tre ragazzi nell’ambito delle indagini sui violenti scontri di sabato 31 gennaio 2026 a Torino. Si tratta di volti sconosciuti agli agenti, incensurati e con nessuna precedente violenza o disordine di piazza nella fedina penale. Due sono stati fermati in flagranza con l’accusa di aver lanciato oggetti contro i poliziotti schierati, mentre uno in flagranza in differita perché individuato, attraverso i video, tra i componenti del gruppo responsabile dell’aggressione all’agente Alessandro Calista. La procura di Torino, guidata da Giovanni Bombardieri, ha chiesto il carcere per tutti e tre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

La procura di Torino ha chiesto il carcere per i tre uomini arrestati dopo gli scontri del 31 gennaio durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

Durante i disordini a Torino, il ministro Crosetto ha paragonato gli antagonisti alle Brigate Rosse, sottolineando la durezza con cui devono essere affrontati.

