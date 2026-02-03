chi era ylenia musella uccisa con una coltellata alla schiena

Ylenia Musella aveva solo 22 anni quando è stata colpita alle spalle con un coltellata. La ragazza abitava nel rione Conocal, nel quartiere di Ponticelli a Napoli. La polizia sta indagando sulla sua morte, ancora avvolta nel mistero. La comunità è scossa dall’accaduto e chiede giustizia.

Napoli, 3 febbraio 2026 - Una coltellata alla schiena. Così è stata uccisa Ylenia Musella, 22enne che viveva ne l rione Conocal del quartiere napoletano di Ponticelli. Le indagini si sono sin da subito concentrate sul fratello Giuseppe, che per il momento risulta irreperibile. La polizia di Stato lo sta cercando. I sospetti sono tutti su di lui. Era, infatti, con lui che Ilenia viveva. L’abbandono in ospedale. Ylenia Musella è morta per una coltellata alla schiena, ma i sanitari che l’hanno soccorsa in ospedale hanno riscontrato degli evidenti segni di percosse anche sul volto. Un’auto l’ha portata all’ ospedale evangelico Villa Betania, lasciandola subito da sola e fuggendo velocemente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Un pomeriggio di violenza a Napoli ha portato alla morte di Ylenia Musella, una ragazza di soli 22 anni.

A Napoli, una giovane donna di 22 anni, Ylenia Musella, è stata trovata morta nel rione periferico della città.

Ylenia Musella, chi era la ragazza uccisa a Napoli: l'ultimo post in discoteca, l'ipotesi lite in famiglia e l'omicidio. «Viveva con il fratello»Si chiamava Ylenia Musella, la 22enne residente del Parco Conocal, tra Volla e Ponticelli, uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. La giovane, ... msn.com

Chi è Ylenia Musella, la 22enne uccisa a Napoli a coltellate. La Polizia cerca il fratello, è irreperibileProseguono le ricerche di Giuseppe Musella, indiziato per l'omicidio della sorella Ylenia, uccisa a coltellate a Napoli; la ragazza sarebbe stata aggredita ... fanpage.it

Non è possibile. Ancora una tragedia. Ancora una donna. Ancora una vita spezzata. Napoli oggi si sveglia con una notizia che pesa come un macigno: Ylenia Musella, 22 anni, è morta poco dopo l’arrivo in ospedale. Trasportata d’urgenza al pronto socc - facebook.com facebook

Ilenia Musella, 22 anni, è stata trasportata in auto all’ospedale Villa Betania, dov’è arrivata morta. Si sospetta una lite familiare per strada x.com