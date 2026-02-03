Chi è Lucio Arcidiacono il colonnello che ha catturato Matteo Messina Denaro

Lucio Arcidiacono è il colonnello dei carabinieri che ha portato alla cattura Matteo Messina Denaro. La sua squadra ha lavorato intensamente negli ultimi mesi, seguendo ogni pista fino a stringere il cerchio attorno al boss di Castelvetrano. La storia sarà raccontata anche in una miniserie,

La miniserie "L'Invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro" racconterà la squadra di carabinieri che arrestò il boss di Castelvetrano. L'attore Lino Guanciale interpreterà il colonnello del Ros Lucio Gambera: questo personaggio nella realtà è il colonnello Lucio Arcidiacono. Il Colonnello scordiense Lucio Arcidiacono, nel film prende il nome di Lucio Gambera, interpretato da Lino Guanciale. Martedì 3 e mercoledì 4 febbraio 2026 – prima serata su Rai 1

