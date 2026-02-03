Chi è il fidanzato e chi è l’ex di Sara Croce Gianmarco Fiory e Hormoz Vasfi che le chiese un milione indietro
Sara Croce ha un nuovo fidanzato, Gianmarco Fiory, con cui sta da alcuni mesi. La coppia ha confermato la relazione la scorsa estate, condividendo foto di loro insieme a Capri, felici e innamorati. Prima di lui, però, Sara aveva avuto altre storie, e tra le persone coinvolte ci sono anche Hormoz Vasfi, che le aveva chiesto un milione di euro indietro. La vita sentimentale della modella continua a tenere banco, tra nuove love story e vecchi conti in sospeso.
Gianmcarco Fiory è il fortunato fidanzato di Sara Croce da diversi mesi. La coppia è uscita ufficialmente allo scoperto la scorsa estate pubblicando sui rispettivi profili social alcune foto in cui, innamorati e felici, si lasciavano andare a baci e abbracci nella splendida cornice di Capri. Un amore che continua ancora oggi e che rende felice la bellissima Sara che, per stare vicino al fidanzato e sostenerlo sempre, ha deciso di viaggiare senza farsi spaventare dalla lontananza. Con l’inizio della nuova stagione calcistica, infatti, Gianmarco si è trasferito a Bari e Sara non ci ha pensato su due volte a raggiungerlo per poter trascorrere un po’ di tempo con lui. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
