Sara Croce ha un nuovo fidanzato, Gianmarco Fiory, con cui sta da alcuni mesi. La coppia ha confermato la relazione la scorsa estate, condividendo foto di loro insieme a Capri, felici e innamorati. Prima di lui, però, Sara aveva avuto altre storie, e tra le persone coinvolte ci sono anche Hormoz Vasfi, che le aveva chiesto un milione di euro indietro. La vita sentimentale della modella continua a tenere banco, tra nuove love story e vecchi conti in sospeso.

Gianmcarco Fiory è il fortunato fidanzato di Sara Croce da diversi mesi. La coppia è uscita ufficialmente allo scoperto la scorsa estate pubblicando sui rispettivi profili social alcune foto in cui, innamorati e felici, si lasciavano andare a baci e abbracci nella splendida cornice di Capri. Un amore che continua ancora oggi e che rende felice la bellissima Sara che, per stare vicino al fidanzato e sostenerlo sempre, ha deciso di viaggiare senza farsi spaventare dalla lontananza. Con l’inizio della nuova stagione calcistica, infatti, Gianmarco si è trasferito a Bari e Sara non ci ha pensato su due volte a raggiungerlo per poter trascorrere un po’ di tempo con lui. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il fidanzato e chi è l’ex di Sara Croce, Gianmarco Fiory e Hormoz Vasfi (che le chiese un milione indietro)

Approfondimenti su Sara Croce

Vittoria Licari, pensionata di 69 anni, ha conquistato un milione di euro a

Le elezioni a Roma nel 2027 si avvicinano e già si fanno i primi conti sui possibili cambiamenti all’interno della giunta di Gualtieri.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sara Croce

Argomenti discussi: Chi è il fidanzato perfetto per Rory Gilmore (secondo Dean e Logan); Alessandra Mastronardi, chi è il nuovo compagno Alessandro Pirounis: il lavoro prestigioso e le nozze disastrose; Gabriel Garko si è unito civilmente con il fidanzato, i due stanno insieme da 4 anni: Non l’ho comunicato a nessuno, tengo molto alla mia privacy; Patty Pravo, chi è il nuovo fidanzato Simone Folco: Esistono diversi tipi di amore. 40 anni di differenza? A noi non importa.

Martina Miliddi, chi è il fidanzato Simone Milani: il lavoro ad AmiciMartina Miliddi è la nuova stella di Affari Tuoi. È fidanzata con Simone Milani, non c'è alcun flirt con De Martino, ancora soffre per il papà ... libero.it

Chi è Luigi Punzo, fidanzato di Samira Lui: Un uomo straordinario/ Mi ha capita dal primo momento…Luigi Punzo, chi è il fidanzato di Samira Lui: insieme dal 2018, chissà che non siano prossimi al matrimonio. Vivere l’amore con discrezione è sempre stato il monito di Samira Lui, proprio per preserv ... ilsussidiario.net

Dal 5 febbraio 2* - SOLO AL CINEMA - 5 febbraio - "Agata Christian - Delitto sulle nevi" di Eros Puglielli con Christian De Sica e Lillo e con Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Giorgio Colangeli, Sara Croce, Tony Effe, Chiara Francini, Marco Marzocca, Enzo - facebook.com facebook