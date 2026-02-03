Che febbraio sarà? Mix di pioggia tanta freddo e neve Toscana imbiancata ecco quando e dove

La Toscana si prepara a un febbraio ancora sotto il segno della pioggia e del freddo. Le perturbazioni continuano a portare pioggia torrenziale e neve in alcune zone, anche se il grande gelo che aveva colpito la regione a gennaio sembra aver allentato la presa. La neve sta imbiancando alcune aree, ma nessun peggioramento eccezionale è previsto per ora.

Firenze, 3 febbraio 2026 – Ancora pioggia, ancora perturbazioni, ma almeno per ora niente ritorno del grande gelo che aveva stretto la Toscana all'inizio di gennaio. È questo il quadro tracciato dagli esperti di 3B Meteo, che delineano un febbraio decisamente movimentato sul fronte meteorologico, ma senza scenari estremi sul piano delle temperature. ANSADANIEL DAL ZENNARO (generica, simbolica, maltempo, inverno, freddo) Il mese appena iniziato si annuncia infatti molto dinamico, con un continuo passaggio di perturbazioni atlantiche che porteranno fasi piovose anche insistenti lungo il versante tirrenico.

