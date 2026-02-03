Chatbot e banche dati | come l’informatica sta rivoluzionando il diritto italiano

Nel mondo della giustizia tributaria, un nuovo strumento sta cambiando tutto. Le banche dati ora raccolgono un milione di decisioni, comprese quelle della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Questo permette ai giudici e ai professionisti di accedere più facilmente alle sentenze, velocizzando i processi e riducendo i tempi di ricerca. Una rivoluzione digitale che sta trasformando il modo di lavorare nel diritto italiano.

Nel settore della giustizia tributaria, un nuovo strumento sta rivoluzionando l'accesso alle sentenze: la banca dati del contenzioso, che conta ormai un milione di decisioni, include ora anche le pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Il progetto, realizzato dal ministero dell'Economia in collaborazione con Sogei, mira a rendere accessibile in tempo reale l'intero corpus legislativo e giuridico relativo alle controversie fiscali. Il database, che già permetteva di consultare sentenze delle Corti di primo e secondo grado, ora si arricchisce con l'aggiunta delle decisioni superiori, aumentando significativamente la quantità e la qualità delle informazioni disponibili.

