Chagall è ancora record Boom nelle aperture serali Quasi ottomila visitatori

Il Museo ha registrato un nuovo record di visite con quasi ottomila persone nelle serate di venerdì e sabato. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, riempiendo le sale e rendendo il weekend uno dei più affollati degli ultimi tempi. La mostra sull’artista francese ha attirato un numero record di visitatori, confermando il successo dell’esposizione.

Il boom continua. Un weekend da ricordare. Infatti, tra venerdì e sabato appena trascorsi sono stati 5.319 i visitatori della mostra dedicata a Marc Chagall, visitabile fino all’8 febbraio a Palazzo dei Diamanti, cui si aggiunge domenica per un totale di 7.744 persone in tre giorni. Complici le aperture straordinarie serali, programmate per venerdì 30 e sabato 31 gennaio e che si replicheranno anche il prossimo fine settimana – l’ultimo di esposizione prima della chiusura. La mostra venerdì 6 e sabato 7 febbraio, infatti, resterà aperta fino alle 22.30 (chiusura della biglietteria alle 21.30). "Sono numeri che confermano la bontà dell’operazione e la grande attenzione che questa esposizione sta ricevendo, sia in termini di pubblico sia in termini di critica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

