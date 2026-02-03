Cesena alla Olimpiade | Bosi affronta i grandi con il tradizionale impegno del paese

Diego Bosi, un giovane di 19 anni di Cesena, partecipa come volontario al Villaggio Olimpico di Cortina durante i Giochi Invernali 2026. È uno dei tanti ragazzi italiani che si sono messi in gioco per vivere da vicino l’evento sportivo più importante dell’anno. Bosi si occupa di aiutare gli atleti e i visitatori, portando avanti con entusiasmo il suo impegno nel cuore delle Olimpiadi.

Diego Bosi, un giovane cesenate di 19 anni, è tra i volontari del Villaggio Olimpico di Cortina, sede dei Giochi Invernali 2026. Nel ruolo di assistente per la delegazione svedese, ha accolto l’opportunità di partecipare all’evento con il medesimo entusiasmo che anima il suo rapporto con lo sport: “Sono stato scelto come volontario al Villaggio di Cortina e mi hanno assegnato la delegazione svedese. Mio padre aveva svolto lo stesso ruolo a Torino 2006”. L’impegno di Bosi è fortemente legato alla sua storia personale, che vede lo sci e il pattinaggio artistico come passioni consolidate nel tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Cesena Olimpiade

Il presidente Mattarella ha confermato che l’Italia si prepara alla quarta Olimpiade.

Ultime notizie su Cesena Olimpiade

