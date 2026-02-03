Certo le donne italiane vivono più a lungo ma passano gran parte del loro tempo a curare i familiari fragili Sono anni sottratti al lavoro professionale Sono anni che logorano
Le donne italiane vivono più a lungo, ma dedicano molto tempo a occuparsi dei familiari fragili. Molte di loro rinunciano a parte della loro carriera, sacrificando anni di lavoro e di libertà. Questo impegno silenzioso, che non si vede nei bilanci ufficiali, rappresenta un patrimonio nascosto che sostiene l’economia e il benessere del Paese.
E siste un patrimonio nascosto che regge l’economia e il benessere dell’Italia, ma che non compare in nessun bilancio dello Stato. È fatto di ore passate a imboccare un genitore anziano, a gestire le terapie di un figlio o a coordinare la vita di chi non è più autosufficiente. Questo immenso serbatoio di energia ha un nome preciso: lavoro di cura. E ha anche un genere preciso, quello di coloro che se ne prendono carico: quello femminile. «Impression of Humanity», l’arte racconta i giovani caregiver X Leggi anche › Il prezzo del lavoro di cura: 1,6 miliardi di donne non lavorano per occuparsi di figli e anziani Dai figli agli anziani: una donna passa 17 anni di vita a prendersi cura degli altri. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Pensioni e lavoro di cura: le donne vivono più a lungo degli uomini, ma con assegni bassi e salute fragile. Lo studio Age-it svela i rischi futuri
Le donne italiane vivono più a lungo degli uomini, ma spesso con pensioni basse e salute fragile.
Caro ministro Nordio, la piaga della violenza sulle donne non sparirà certo parlando di altre etnieSara Campanella e Ilaria Sula sono le vittime di due degli ultimi femminicidi avvenuti in Italia. Da inizio anno sono già stati rilevati, in Italia, 11 femminicidi. Di fronte a tale barbarie, il ... ilfattoquotidiano.it
La lunga rivoluzione delle donne italianeLe appassionate. Storie di donne che hanno cambiato il futuro (Feltrinelli) è un libro necessario. Firmato da Simonetta Fiori e Maria Novella De Luca, giornaliste di lungo corso di Repubblica, ... repubblica.it
