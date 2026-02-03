Le donne italiane vivono più a lungo, ma dedicano molto tempo a occuparsi dei familiari fragili. Molte di loro rinunciano a parte della loro carriera, sacrificando anni di lavoro e di libertà. Questo impegno silenzioso, che non si vede nei bilanci ufficiali, rappresenta un patrimonio nascosto che sostiene l’economia e il benessere del Paese.

E siste un patrimonio nascosto che regge l’economia e il benessere dell’Italia, ma che non compare in nessun bilancio dello Stato. È fatto di ore passate a imboccare un genitore anziano, a gestire le terapie di un figlio o a coordinare la vita di chi non è più autosufficiente. Questo immenso serbatoio di energia ha un nome preciso: lavoro di cura. E ha anche un genere preciso, quello di coloro che se ne prendono carico: quello femminile. «Impression of Humanity», l’arte racconta i giovani caregiver X Leggi anche › Il prezzo del lavoro di cura: 1,6 miliardi di donne non lavorano per occuparsi di figli e anziani Dai figli agli anziani: una donna passa 17 anni di vita a prendersi cura degli altri. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Certo, le donne italiane vivono più a lungo, ma passano gran parte del loro tempo a curare i familiari fragili. Sono anni sottratti al lavoro professionale. Sono anni che logorano

Approfondimenti su Donne Italiane

Le donne italiane vivono più a lungo degli uomini, ma spesso con pensioni basse e salute fragile.

Rasmus Hojlund, recentemente passato al Napoli, ha condiviso le sue impressioni sui primi mesi in Italia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Donne Italiane

Argomenti discussi: Napoli spagnola, donne nell’arte, una casistica troppo variegata; La parità sul lavoro funziona (quando a decidere sono le donne); Donne costrette a dimettersi per seguire un figlio; Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up.

Caro ministro Nordio, la piaga della violenza sulle donne non sparirà certo parlando di altre etnieSara Campanella e Ilaria Sula sono le vittime di due degli ultimi femminicidi avvenuti in Italia. Da inizio anno sono già stati rilevati, in Italia, 11 femminicidi. Di fronte a tale barbarie, il ... ilfattoquotidiano.it

La lunga rivoluzione delle donne italianeLe appassionate. Storie di donne che hanno cambiato il futuro (Feltrinelli) è un libro necessario. Firmato da Simonetta Fiori e Maria Novella De Luca, giornaliste di lungo corso di Repubblica, ... repubblica.it

«Scrivo con e per le donne. » Adesso è certo: Alfonso Signorini non sarà più al timone del Grande Fratello Vip, e il suo posto verrà preso da Ilary Blasi. Solo qualche mese fa, quando ancora non era scoppiato il caso sollevato da Fabrizio Corona, Signorini sta - facebook.com facebook