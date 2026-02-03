Nel centrosinistra di Arezzo torna in campo Riccardo Vaccari, fondatore di Rondine. Dopo anni di governo del centrodestra, ora sembra possibile riconquistare Palazzo Cavallo. La sua presenza riaccende le speranze di un cambio di rotta e di una ripresa del centrosinistra alle prossime elezioni.

Nel centrosinistra aretino si respira un’aria diversa. La possibilità di riconquistare Palazzo Cavallo dopo un decennio di governo del centrodestra appare, per la prima volta, davvero concreta. Ma proprio quando la strada sembrava già tracciata verso un testa a testa tra Vincenzo Ceccarelli e Marco Donati, gli equilibri si sono spostati. Sul tavolo è rispuntato con forza il nome che La Nazione aveva già fatto il 10 dicembre scorso: quello di Franco Vaccari, fondatore di Rondine Cittadella della Pace, figura autorevole e rispettata oltre i confini della politica. Una candidatura che, se dovesse maturare, avrebbe un enorme peso specifico e che sarebbe vista di buon occhio anche dal governatore Eugenio Giani, spesso in prima fila alle iniziative di Rondine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centrosinistra, rispunta Vaccari. Il fondatore di Rondine irrompe nella partita Ceccarelli-Donati

Lo scorso 26 novembre al teatro Petrarca si è tenuto un confronto tra Tanti (Ora), Ceccarelli (Pd), Venerdi (FdI) e Donati (Scelgo Arezzo).

Il centrodestra e il centrosinistra ad Arezzo intensificano i colloqui in vista delle imminenti elezioni comunali.

