Centrodestra con Olivetti | pronte altre due civiche

Il centrodestra si muove in vista delle elezioni di primavera. Sono pronte due nuove liste civiche, tra cui spicca quella di ‘Noi con Olivetti’. A svelarlo è stato il consigliere Marcello Liverani, che ha pubblicato un post su Facebook annunciando il sostegno alla candidatura per il secondo mandato del sindaco. La partita si fa interessante, con le prime mosse ufficiali delle forze in campo.

Comunali di primavera, spuntano le prime due liste civiche per il centrodestra. La notizia di 'Noi con Olivetti' arriva dal profilo Facebook del consigliere Marcello Liverani che con un post lancia la lista di supporto al secondo mandato del sindaco. "Ha come obiettivo quello di favorire una maggior partecipazione dei cittadini-elettori alla discussione e alla soluzione delle questioni amministrative di rilevanza locale. Infatti, una lista civica è un gruppo politico che, a differenza dei partiti tradizionali, assume una caratteristica di movimento d'opinione a dimensione locale – si legge - è aperta a tutti i cittadini che sono interessati a migliorare Senigallia sotto ogni forma.

