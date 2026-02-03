Centro storico di Monreale balcone di una casa regolarmente danneggiato dai mezzi pesanti

A Monreale, nel centro storico, un balcone di oltre un secolo di vita si sgretola sotto i colpi dei mezzi pesanti. Le auto parcheggiate in divieto sulla strada stretta costringono i camion e i pullman a passare troppo vicino ai muri, causando danni continui alla struttura. I residenti si lamentano da tempo, ma ancora nessuno interviene per mettere fine a questa situazione rischiosa.

A Monreale, nel centro storico, il balcone di una casa costruita oltre un secolo fa viene regolarmente danneggiato dai mezzi pesanti costretti a stringere la carreggiata a causa delle auto parcheggiate in divieto sul lato opposto della strada. Da più di 15 anni il proprietario ricostruisce e mette in sicurezza il balcone a proprie spese, mentre la polizia municipale continua a emettere ordinanze nei suoi confronti senza intervenire sulla causa reale del problema: la sosta selvaggia. La casa, ormai nota come “casa del balcone”, non può essere affittata né venduta, ma l’Ufficio tributi continua a pretendere il pagamento dell’IMU.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Monreale Centro

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Monreale Centro

Argomenti discussi: Un fine settimana a Monreale, tra arte, cultura, storia e religione; Monreale, dal Duomo Unesco a 40 frazioni: come funziona il comune più vasto del Palermitano; Siamo ancora qua!. Ostinazione e ambiguità nel mercato dell’Albergheria di Palermo; Prima domenica del mese: ingresso gratuito a Salinas, RISO e Chiostro dei Benedettini.

Due anni dopo l’allargamento della Zona a traffico limitato (Ztl) e dell’area pedonale in centro storico, il Comune di Udine ha deciso di rimettere in funzione le telecamere per il monitoraggio degli accessi nei sei varchi individuati dalla giunta come aree da tene - facebook.com facebook

Il centro storico di #Terracina, in provincia di #Latina, si tinge delle luci del tramonto Ig antogiu_ph #VisitLazio #LazioIsMe #LazioEternaScoperta x.com