Centro storico di Monreale balcone di una casa regolarmente danneggiato dai mezzi pesanti

A Monreale, nel centro storico, un balcone di oltre un secolo di vita si sgretola sotto i colpi dei mezzi pesanti. Le auto parcheggiate in divieto sulla strada stretta costringono i camion e i pullman a passare troppo vicino ai muri, causando danni continui alla struttura. I residenti si lamentano da tempo, ma ancora nessuno interviene per mettere fine a questa situazione rischiosa.

A Monreale, nel centro storico, il balcone di una casa costruita oltre un secolo fa viene regolarmente danneggiato dai mezzi pesanti costretti a stringere la carreggiata a causa delle auto parcheggiate in divieto sul lato opposto della strada. Da più di 15 anni il proprietario ricostruisce e mette in sicurezza il balcone a proprie spese, mentre la polizia municipale continua a emettere ordinanze nei suoi confronti senza intervenire sulla causa reale del problema: la sosta selvaggia. La casa, ormai nota come “casa del balcone”, non può essere affittata né venduta, ma l’Ufficio tributi continua a pretendere il pagamento dell’IMU.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

