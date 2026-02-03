Cento martellate | il fondatore della rivista Generazione scrive contro i poliziotti dopo gli scontri di Torino

Dopo gli incidenti di Torino dello scorso fine settimana, il fondatore della rivista Generazione si scaglia contro i poliziotti sui social. Con parole dure, accusa le forze dell’ordine di aver agito in modo eccessivo e di aver provocato tensioni. La polemica si accende sui social network, dove l’ex editore esprime il suo scontento e invita a riflettere sul comportamento delle forze dell’ordine durante gli scontri.

La scia di rancore verso le forze dell’ordine, a fronte degli scontri di Torino dello scorso sabato, arriva anche dai social. Nello specifico, è stato il caso di Simone Mastronardi, fondatore del magazine “Generazione” e direttore artistico di “Spaghetti unplugged”, progetto culturale e format di eventi che nasce a Roma nel 2013. Il ragazzo aveva ripubblicato la storia di un manifestante insanguinato che presentava una scritta scioccante: “100 guardie martellate per ogni manifestante manganellato in questo modo”. La vicenda era stata ripresa da Welcome to favelas, che aveva pubblicato un post in cui documentava l’accaduto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Gli scontri di Torino hanno nuovamente coinvolto le forze di polizia, che si sono trovate al centro di manifestazioni caratterizzate da violenza.

Questa mattina, la premier Meloni si è recata in ospedale per visitare i poliziotti feriti durante gli scontri di ieri a Torino.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Video - Parla per la prima volta l'agente preso a calci e martellate durante il corteo di sabato - facebook.com facebook

La presidente del Consiglio Giorgia #Meloni si è recata all’ospedale Molinette di #Torino per una visita privata ai due agenti rimasti feriti durante il corteo pro #Askatasuna, tra cui Alessandro Calista, 29 anni, aggredito con calci, pugni e martellate. In un lung x.com