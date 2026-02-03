Cento anni di Luigi Veronelli al Convento dei Neveri di Bariano lo spazio che ne custodisce la memoria

Al Convento dei Neveri di Bariano si tiene una festa semplice e sincera per i cento anni di Luigi Veronelli. La gente si riuniscono tra amici, si scambiano ricordi e brindano con il vino, come facevano in passato. È un modo diretto per onorare la sua memoria, senza fronzoli, in un’atmosfera di calore e semplicità.

Bariano. L’atmosfera era quella di un brindisi tra vecchi amici. E quale modo migliore, se non gustando del buon vino, per ricordare Luigi Veronelli, il gastronomo morto nel 2004. Lunedì 2 febbraio, in occasione del centenario del critico, giornalista, conduttore ed editore, nella suggestiva cornice del Convento dei Neveri è stata organizzata una visita a Il Veronelli: uno spazio a lui dedicato che ripercorre la vita e il lavoro di uno dei giganti dell’enogastronomia scomparso a 78 anni. Il Veronelli è uno spazio fisico e simbolico, pensato per mantenere viva la memoria del critico attraverso sei ambienti: l’archivio, la biblioteca, la cantina, la caffetteria, lo studio e la sala assaggi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Luigi Veronelli

Ultime notizie su Luigi Veronelli

