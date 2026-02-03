Cento anni di Luigi Veronelli al Convento dei Neveri di Bariano lo spazio che ne custodisce la memoria

Da bergamonews.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Convento dei Neveri di Bariano si tiene una festa semplice e sincera per i cento anni di Luigi Veronelli. La gente si riuniscono tra amici, si scambiano ricordi e brindano con il vino, come facevano in passato. È un modo diretto per onorare la sua memoria, senza fronzoli, in un’atmosfera di calore e semplicità.

Bariano. L’atmosfera era quella di un brindisi tra vecchi amici. E quale modo migliore, se non gustando del buon vino, per ricordare Luigi Veronelli, il gastronomo morto nel 2004. Lunedì 2 febbraio, in occasione del centenario del critico, giornalista, conduttore ed editore, nella suggestiva cornice del Convento dei Neveri è stata organizzata una visita a Il Veronelli: uno spazio a lui dedicato che ripercorre la vita e il lavoro di uno dei giganti dell’enogastronomia scomparso a 78 anni. Il Veronelli è uno spazio fisico e simbolico, pensato per mantenere viva la memoria del critico attraverso sei ambienti: l’archivio, la biblioteca, la cantina, la caffetteria, lo studio e la sala assaggi.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Approfondimenti su Luigi Veronelli

Nel piccolo paese di Elva, immerso nella Valle Maira, sorge il "Museo dei Pels": un luogo che custodisce la memoria di un mestiere ormai scomparso

Nel cuore della Valle Maira, in Piemonte, si trova Elva, un piccolo paese che ospita il

Palermo festeggia i 100 anni di nonna Giovanna: "Custodisce la memoria della nostra amata città"

Palermo celebra con affetto il centenario di nonna Giovanna, figura simbolo della città e custode della sua storia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Luigi Veronelli

Argomenti discussi: Cento anni di Luigi Veronelli, al Convento dei Neveri di Bariano lo spazio che ne custodisce la memoria; Una mattinata di festa e cultura per i cento anni de La Vita Cattolica. Gli interventi; Cento anni di Luigi Veronelli, oggi la celebrazione; Luigi Talamoni. Un beato, il suo popolo e la Chiesa: inaugurata la mostra del Centenario alla Galleria Civica.

cento anni di luigiCento anni di Luigi Veronelli, al Convento dei Neveri di Bariano lo spazio che ne custodisce la memoriaLunedì 2 febbraio visita al percorso espositivo dedicato al critico scomparso nel 2004. Bariano. L’atmosfera era quella di un brindisi tra vecchi amici. E quale modo migliore, se non gustando del buon ... bergamonews.it

Dai bianchi d’Irpinia al Taurasi: Mastroberardino racconta l’influenza di Luigi VeronelliLuigi Veronelli nacque cento anni fa a Milano. Maestro della gastronomia e del vino, ha influenzato profondamente l’Irpinia e la cultura enologica italiana. L'intervista esclusiva a Piero Mastroberard ... italiaatavola.net

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.