Cecchini telecamere zone rosse | Milano si blinda con 2mila agenti

Milano si prepara a blindare la città per le Olimpiadi invernali. Da ieri all’alba, le forze dell’ordine hanno messo in piedi un piano di sicurezza che prevede l’uso di 2mila agenti, controlli serrati e zone rosse. Le strade sono state isolate, telecamere monitorano ogni movimento e le aree sensibili sono state messe sotto tutela. La città entra nella fase più critica, con le personalità internazionali già arrivate e le delegazioni che si muovono sotto la massima attenzione.

Pronti, attenti, via! Con protocolli di sicurezza innalzati alla soglia massima da ieri all'alba - dopo che briefing e bonifiche preventive hanno lasciato il posto alla settimana dell'arrivo delle personalità e con le delegazioni straniere già tutte in città insieme alle loro security - è partito ufficialmente il piano di sicurezza per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Si tratta di un'operazione a 360 gradi, che vede coinvolte tutte le forze dell'ordine coordinate dalla questura e con la quale Milano si prepara ad accogliere atleti, visitatori, staff e capi di Stato in arrivo da tutto il mondo per le Olimpiadi invernali 2026.

