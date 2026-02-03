L’Italia ha diverse opzioni tra i portieri, pronte a sostituire Gigio Donnarumma in caso di bisogno. La nazionale non si ferma, anche senza il suo numero uno. In porta, i nomi di riserva sono di livello e pronti a scendere in campo se serve. La squadra si prepara senza stress, consapevole di avere alternative di lusso.

C’è vita oltre Gigio Donnarumma? La risposta è sì. L’Italia ha una vasta scelta di portieri che potrebbero prendere il posto dell’estremo difensore del Manchester City, qualora dovesse sfortunatamente saltare partite o competizioni importanti per infortunio. Sono quei portieri che il ct Gattuso ovviamente non metterebbe in campo se Gigio fosse a disposizione e in piena forma fisica, ma in questo ruolo possiamo dire che la nostra Nazionale ha dei panchinari di lusso, che nei loro club sono titolari. I portieri italiani che competono con Donnarumma. Donnarumma la scorsa estate si è trasferito al City dopo aver vinto la Champions col Psg. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - C’è vita oltre Donnarumma: l’Italia, almeno in porta, ha panchinari di lusso

Donnarumma ha dichiarato con certezza che l'Italia parteciperà ai Mondiali, anche rinunciando a importanti impegni personali come il matrimonio con Alessia.

