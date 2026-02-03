C’è una bomba sui binari Treni fermi tra Rimini e Riccione

Questa mattina una scoperta shock sulla ferrovia tra Rimini e Riccione. Gli agenti hanno trovato un ordigno bellico proprio sotto il sottopassaggio di via Chiabrera. I treni sono stati subito fermati e i passeggeri sono stati fatti scendere in tutta fretta. La zona è stata messa in sicurezza mentre gli artificieri valutano come procedere. Nessuno è rimasto ferito, ma la paura resta alta tra chi transitava lungo i binari.

Rimini, 3 febbraio 2026 – Una bomba sui binari. Nessun pacco sospetto, ma un ordigno bellico rinvenuto questa mattina sulla ferrovia all'altezza del sottopassaggio di via Chiabrera a Rimini. Il ritrovamento, avvenuto questa mattina alle 10.30, ha fatto immediatamente scattare l'allarme e confluire sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco che si stanno ora occupando dello smaltimento dell'ordigno in sicurezza. L'intervento tuttora in corso però sta provocando forti disagi alla circolazione ferroviaria lungo il tratto Bologna-Ancona. La circolazione infatti è sospesa tra Rimini e Riccione per consentire alle forze dell'ordine, forze armate e vigili del fuoco di operare e trasferire l'ordigno ritrovato.

