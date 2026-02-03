Le porte del carcere di Brescia restano chiuse ai consiglieri comunali. Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha detto di no all’ingresso di Nerio Fischione, che voleva presentare la relazione della Garante delle persone private della libertà. La visita è stata bloccata, mentre il consigliere aveva intenzione di portare avanti il suo ruolo di controllo e informazione.

Porte chiuse ai consiglieri comunali bresciani: dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria è arrivato il diniego all’ingresso al Nerio Fischione per la presentazione della relazione della Garante delle persone private della libertà. Il no è arrivato a poche ore dalla Commissione convocata in carcere. L’incontro di ieri pomeriggio è stato spostato in fretta e furia in Loggia. Il diniego, frutto della circolare del novembre 2025 che limita l’accesso dall’esterno per attività culturali e ricreative, ha creato stupore visto che da anni la Commissione entra al Nerio Fischione, segno tangibile della vicinanza delle istituzioni alla popolazione carceraria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - C’è la relazione della Garante. Ma il carcere chiude le porte

