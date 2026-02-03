C’è la firma della ricerca toscana sulla maxi-molecola scoperta nello spazio profondo

Gli scienziati della Toscana annunciano di aver firmato uno studio che riguarda una grande scoperta nello spazio. Una maxi-molecola, presente nel profondo dell’universo, potrebbe aver contribuito alla nascita della vita, secondo quanto emerge dalla ricerca. La scoperta apre nuove domande su come si sono formati gli ingredienti fondamentali per l’origine della vita stessa.

FIRENZE – Gli ingredienti fondamentali per la nascita della vita non si sono formati sui pianeti, ma vagavano nel cosmo molto prima che le stelle si accendessero. A confermare questa teoria è l’individuazione di una complessa struttura chimica nel cuore della nostra galassia, frutto del lavoro di un team internazionale con una forte impronta italiana e toscana. Gli scienziati hanno rintracciato nello spazio interstellare la più grande molecola organica solforata mai osservata finora. Composta da tredici atomi — inclusi carbonio, idrogeno e zolfo — prende il nome scientifico di 2,5-cicloesadiene-1-tione (C?H?S).🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

