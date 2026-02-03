Cavalieri e ufficiali al merito della Repubblica 31 nuove onorificenze di Mattarella

Il presidente Sergio Mattarella ha premiato 31 persone con l’Ordine “Al merito della Repubblica italiana”. Le onorificenze sono andate a uomini e donne che si sono distinti in vari settori, dal sociale allo sport, dall’arte al volontariato. Molti di loro hanno usato i social in modo etico, altri hanno promosso l’inclusione attraverso lo sport o l’arte. C’è chi ha aiutato i detenuti, chi ha sostenuto iniziative solidali o ha costruito un modello di impresa etica. Anche chi si è impegnato nella tutela della salute, anche

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, trentuno onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana”, distribuite proporzionalmente a donne e uomini che si sono distinti per il loro impegno nel sociale, manifestato attraverso l’uso etico e responsabile dei social network, l’attività sportiva come mezzo di inclusione, l’arte come strumento di integrazione sociale, l’assistenza e il supporto ai detenuti, le attività solidali e di volontariato, per aver costruito un modello di imprenditoria etica, per l’impegno elargito nella tutela del bene della salute, anche al di là dei confini nazionali, per il coraggio e l’eroismo dimostrato, oltre i propri doveri professionali, per essersi resi esempi di cittadinanza attiva.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il Presidente Sergio Mattarella ha consegnato 31 onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.

Il 16 dicembre, il prefetto di Perugia, Francesco Zito, conferirà 12 onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.

Dal ragazzo colpito ai Murazzi di Torino al cantante Diodato, i 31 eroi di MattarellaTra i numerosissimi esempi presenti nel nostro Paese, di impegno civile, dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani. Dal primo medico volontario italiano a Gaza (Tiziana Rog ... msn.com

