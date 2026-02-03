Cavalieri e ufficiali al merito della Repubblica 31 nuove onorificenze di Mattarella

Il presidente Sergio Mattarella ha premiato 31 persone con l’Ordine “Al merito della Repubblica italiana”. Le onorificenze sono andate a uomini e donne che si sono distinti in vari settori, dal sociale allo sport, dall’arte al volontariato. Molti di loro hanno usato i social in modo etico, altri hanno promosso l’inclusione attraverso lo sport o l’arte. C’è chi ha aiutato i detenuti, chi ha sostenuto iniziative solidali o ha costruito un modello di impresa etica. Anche chi si è impegnato nella tutela della salute, anche

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, trentuno onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana”, distribuite proporzionalmente a donne e uomini che si sono distinti per il loro impegno nel sociale, manifestato attraverso l’uso etico e responsabile dei social network, l’attività sportiva come mezzo di inclusione, l’arte come strumento di integrazione sociale, l’assistenza e il supporto ai detenuti, le attività solidali e di volontariato, per aver costruito un modello di imprenditoria etica, per l’impegno elargito nella tutela del bene della salute, anche al di là dei confini nazionali, per il coraggio e l’eroismo dimostrato, oltre i propri doveri professionali, per essersi resi esempi di cittadinanza attiva.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Mattarella conferisce 31 onorificenze al merito della Repubblica: premiati impegno civile, solidarietà e testimonianza dei valori costituzionali

Il Presidente Sergio Mattarella ha consegnato 31 onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.

Cavalieri, ufficiali, un commendatore e un Grande ufficiale: gli insigniti delle onorificenze al merito

