Catherine Zeta-Jones critica un suo film, dicendo che non ha mantenuto la credibilità. La star di Hollywood ha ricordato uno dei suoi vecchi lavori, quello de La maschera di Zorro, e ha ammesso che, a distanza di anni, non gli dà più fiducia. La sua voce si fa sentire dopo aver rivisto il film e aver riflettuto sulla sua carriera.

La star de La maschera di Zorro ha ricordato un suo lavoro del passato che oggi, a posteriori, ritiene non sia invecchiato molto bene. Intervistata da People, Catherine Zeta-Jones ha confessato di sentirsi particolarmente fortunata per la carriera che è riuscita a costruire, ripercorrendo alcune delle tappe più importanti del suo lungo percorso professionale. Nonostante l'enorme soddisfazione, Catherine Zeta-Jones sostiene che c'è un film che ha girato in passato e che oggi non ha mantenuto la propria credibilità. Un film che, secondo l'attrice, non è invecchiato particolarmente bene rispetto ad altri suoi lavori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Catherine Zeta-Jones critica un suo film: "Non ha mantenuto credibilità"

