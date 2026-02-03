Catherine O'Hara ha scherzato sulla sua condizione genetica rara, dicendo:

La star di Mamma, ho perso l'aereo e Beetlejuice aveva raccontato, con la sua consueta ironia, la destrocardia della quale soffriva. Catherine O'Hara, scomparsa il 30 gennaio a 71 anni, aveva raccontato in passato, sfoggiando la sua grande ironia, di soffrire di destrocardia, una rara condizione genetica nella quale gli organi, cuore compreso, si trovano sul lato opposto del corpo. Anche lo scorso anno, durante un'intervista con il cast di The Studio, l'attrice aveva scherzato con Seth Rogen su questa condizione. La causa della morte non è stata annunciata ma i media hanno parlato di una breve malattia e di difficoltà respiratorie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Catherine O'Hara scherzava sulla sua rara condizione genetica: "Sono un mostro, sì!"

Approfondimenti su Catherine O'Hara

La morte improvvisa di Catherine O’Hara, nota per il ruolo di madre in “Mamma, ho perso l’aereo”, ha lasciato senza parole i fan di tutto il mondo.

#Catherine-O’Hara || È morta l’attrice Catherine O’Hara, conosciuta per i suoi ruoli rivoluzionari nella commedia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Catherine O'Hara

Catherine O'Hara scherzava sulla sua rara condizione genetica: Sono un mostro, sì!La star di Mamma, ho perso l'aereo e Beetlejuice aveva raccontato, con la sua consueta ironia, la destrocardia della quale soffriva. movieplayer.it

Catherine O’Hara ha nascosto a tutti e per anni la sua malattia: soffriva di destrocardia. Solo il marito sapeva e ha mantenuto il segreto: le rivelazioni di Page SixL'attrice di 'Mamma ho perso l'aereo' soffriva di destrocardia, condizione in cui il cuore è posizionato a destra ... ilfattoquotidiano.it

Per sempre la nostra iconica Sally Catherine O’Hara - facebook.com facebook

A 71 anni è morta Catherine O’Hara, la madre di Kevin in “Mamma ho perso l’aereo” dlvr.it/TQg3MB x.com