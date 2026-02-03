Cateno Piazza confermato per il secondo biennio Presidente del Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia

Cateno Piazza è stato confermato alla guida del Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia anche per il secondo biennio. L’assemblea dei soci si è riunita sabato 31 gennaio a Viagrande, presso Villa Di Bella – Terra di Bò, e ha deciso di rinnovare la fiducia nel suo lavoro. Nessuna sorpresa, il percorso di consolidamento continua senza interruzioni.

L'Assemblea dei soci del Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia (FCS), riunitasi sabato 31 gennaio presso Villa Di Bella – Terra di Bò, a Viagrande, ha confermato Cateno Piazza alla Presidenza del Coordinamento per il secondo biennio, rinnovando la fiducia nel percorso di consolidamento e crescita avviato negli ultimi anni. Figura di riferimento nel panorama cinematografico regionale, fondatore e direttore del Catania Film Fest, Piazza ricopre inoltre, da novembre scorso, il ruolo di Presidente della CNA Cinema e Audiovisivo – sede di Catania, incarico che ne rafforza il profilo quale interlocutore qualificato tra il sistema dei festival, il comparto professionale dell'audiovisivo e il tessuto istituzionale ed economico del territorio.

