Castelletti condanna severamente abusi del consigliere indagato chiede ferma punizione

Il consiglio comunale di Brescia ha preso una posizione chiara sulla vicenda dell’ex consigliere Ashkar, indagato per abusi sessuali su minori. La maggioranza ha condannato fermamente le accuse e ha chiesto che venga applicata la massima severità nei confronti dell’indagato. Nessuna ambiguità, solo parole dure e la volontà di fare chiarezza.

Il consiglio comunale di Brescia ha espresso la propria posizione netta e senza ambiguità sulla vicenda dell'ex consigliere Ashkar, indagato per abusi sessuali su minori. La Lista Civica Laura Castelletti ha condannato «ferma e severamente» i fatti contestati, definendoli inaccettabili e dichiarando la totale estraneità del gruppo alla vicenda. L'indagine, condotta dalla Procura di Milano, riguarda un circuito di abusi sessuali online, denominato "live distant child abuse", e riguarda anche altre persone coinvolte. La sindaca Laura Castelletti, intervenuta immediatamente dopo l'emergere dell'inchiesta, ha espresso il proprio sconcerto e ha sottolineato il dolore profondo che genera la notizia.

