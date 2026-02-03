L’amministrazione di Monte Argentario si trova sotto accusa per il progetto dei cassonetti interrati, ancora fermo dopo anni. Le promesse fatte sono state lasciate nel cassetto, mentre i bidoni continuano a occupare spazio senza soluzione. Milioni di euro investiti restano bloccati nell’ex Aeronautica, senza un apparente motivo. La città chiede risposte e un’immediata ripresa dei lavori.

MONTE ARGENTARIO "Cassonetti interrati, la farsa dell’amministrazione. Promesse sotterrate, bidoni parcheggiati". Il gruppo di opposizione Svolta per l’Argentario interviene in merito ai lavori previsti per dotare l’Argentario di nuovi contenitori interrati e più capienti. "I bidoni interrati, punto apicale della rivoluzione Vaiani, dove sono? – domanda il capogruppo Marco Nieto –. Dovevano rappresentare una svolta storica per il decoro urbano e la raccolta differenziata. Dovevano dimostrare l’efficienza di un’amministrazione che ama raccontarsi come "operativa". E invece oggi la verità è che i cassonetti interrati sono accatastati, imballati e abbandonati da tempo nell’area dell’ex Aeronautica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cassonetti interrati, scatta l’accusa: "Un progetto ancora bloccato. Milioni fermi nell’ex Aeronautica"

Approfondimenti su Cassonetti Interrati

Anghiari diventa il primo Comune della Valtiberina a adottare i cassonetti interrati.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cassonetti Interrati

Cassonetti interrati, scatta l’accusa: Un progetto ancora bloccato. Milioni fermi nell’ex AeronauticaCassonetti interrati, la farsa dell’amministrazione. Promesse sotterrate, bidoni parcheggiati. Il gruppo di opposizione Svolta per l’Argentario interviene in merito ai lavori previsti per dotare l’A ... lanazione.it

Cassonetti interrati, l’opposizione: Cittadini mai coinvolti nelle scelte dell’amministrazioneI consiglieri comunali di opposizione a Follonica, in provincia di Grosseto, intervengono sui cassonetti interrati ... grossetonotizie.com

'Getta via i pregiudizi', a Firenze campagna su cestini e cassonetti interrati - A Firenze postazioni interrate per i rifiuti, mezzi di raccolta e cestini di alcuni dei principali quartieri cittadini si 'vestono' della bandiera dei diritti umani con il messaggio 'Getta via i pregi - facebook.com facebook

Cassonetti interrati davanti a villa Benedetti: «Cittadini mai coinvolti. Chiediamo chiarezza» - Il Giunco x.com