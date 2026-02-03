Cassonetti interrati scatta l’accusa | Un progetto ancora bloccato Milioni fermi nell’ex Aeronautica

L’amministrazione di Monte Argentario si trova sotto accusa per il progetto dei cassonetti interrati, ancora fermo dopo anni. Le promesse fatte sono state lasciate nel cassetto, mentre i bidoni continuano a occupare spazio senza soluzione. Milioni di euro investiti restano bloccati nell’ex Aeronautica, senza un apparente motivo. La città chiede risposte e un’immediata ripresa dei lavori.

MONTE ARGENTARIO "Cassonetti interrati, la farsa dell’amministrazione. Promesse sotterrate, bidoni parcheggiati". Il gruppo di opposizione Svolta per l’Argentario interviene in merito ai lavori previsti per dotare l’Argentario di nuovi contenitori interrati e più capienti. "I bidoni interrati, punto apicale della rivoluzione Vaiani, dove sono? – domanda il capogruppo Marco Nieto –. Dovevano rappresentare una svolta storica per il decoro urbano e la raccolta differenziata. Dovevano dimostrare l’efficienza di un’amministrazione che ama raccontarsi come "operativa". E invece oggi la verità è che i cassonetti interrati sono accatastati, imballati e abbandonati da tempo nell’area dell’ex Aeronautica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

