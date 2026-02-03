Caso Olimpiadi i volontari stanno già rivendendo il kit regalo | orologi su eBay a 500 euro

Alla vigilia delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, alcuni volontari stanno già rivendendo i kit che hanno ricevuto. Su eBay si trovano orologi, spille, giacche e scarpe in vendita a prezzi molto più alti rispetto al valore originale, con alcuni orologi arrivati a costare anche 500 euro. La vendita dei kit prima dell’evento ha già creato qualche polemica.

Dopo la recente sentenza, i pandori Ferragni sono stati messi in vendita su eBay a 500 euro, includendo anche lo zucchero a velo rosa.

Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, a Bormio la festa dei volontari della Valtellina; Milano Cortina, Fontana: Ruolo dei volontari sarà fondamentale per le Olimpiadi VIDEO; Il decalogo dei volontari alle Olimpiadi: divieto di selfie e autografi e obbligo di silenzio stampa; Volontario alle Olimpiadi a quasi 80 anni.

Tra i volontari dell'Olimpiade a Milano, dagli universitari ai pensionati: «Prove e turni all’alba, ma se inizi non smetti più»Andrea, americana, è addetta all'accoglienza. Matteo, architetto, è alla «Work force» in piazza della Repubblica. Fabrizio, geometra, arruolato come autista. I biglietti a 26 euro esauriti in un attim ... milano.corriere.it

Positiva al doping Rebecca Passler, atleta azzurra del biathlon. È il primo caso alle #Olimpiadi di Milano-Cortina, a quattro giorni dall’inizio dei Giochi. #Tg1 Anna Milan - facebook.com facebook

