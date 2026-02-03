Gianfranco Teotino ha spiegato perché il Milan ha deciso di non procedere con Mateta. Durante una puntata di 'Calciomercato - L'Originale' di Sky Sport, il giornalista ha detto che in Premier League c’è meno trasparenza sulle condizioni mediche dei giocatori. Per questo motivo, il club rossonero ha preferito non rischiare e ha evitato di fare passi avanti sulla trattativa. La decisione, secondo Teotino, si basa anche sulla mancanza di informazioni chiare e ufficiali sui problemi di salute dell’attaccante.

Jean-Philippe Mateta è stato il nome più chiacchierato degli ultimi giorni di mercato in casa Milan. Inizialmente sembrava si trattasse di un colpo per l'estate, ma di lì a poco è successo di tutto. La notte fra il 30 e il 31 gennaio c'è stato l'affondo decisivo, accordo raggiunto sia con il calciatore che con il Crystal Palace. L'affare Mateta era ormai concluso, ma le visite mediche hanno cambiato di nuovo lo scenario. Dai controlli, svolti prima a Londra e poi a Parigi, sono emersi dei problemi al ginocchio che non hanno convinto i rossoneri a procedere con l'acquisto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caso Mateta, Teotino: “In Premier c’è meno trasparenza sulle questioni mediche. Giusto non procedere”

Jean-Philippe Mateta si sta sottoponendo in queste ore a visite mediche con il Milan.

Il Milan si avvicina a ufficializzare l'arrivo di Mateta.

