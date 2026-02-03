Caso Ferranti Forza Italia sospende Chico | la decisione dei probiviri e il ricorso al nazionale

Forza Italia ha deciso di sospendere Francesco Maria Ferranti per due anni. La decisione arriva dopo che il collegio regionale dei probiviri ha esaminato la denuncia presentata dalla segreteria provinciale e comunale del partito, subito dopo la nomina di “Chico” a vicepresidente. Ferranti dovrà restare lontano dai ranghi del partito per 24 mesi, mentre il caso passa ora al giudizio del livello nazionale.

