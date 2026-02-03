Caso Epstein Trump | Mai stato sulla sua isola

Donald Trump torna a difendersi dalle accuse legate a Jeffrey Epstein, affermando di non essere mai stato sulla sua isola. L’ex presidente americano ha risposto alle nuove rivelazioni dei documenti pubblicati dal dipartimento della Giustizia, che hanno riacceso le polemiche intorno a Epstein e ai suoi rapporti con figure pubbliche. Trump ha ribadito di non aver mai avuto legami con il controverso finanziere e ha respinto ogni insinuazione di coinvolgimento nei traffici sessuali.

Donald Trump passa al contrattacco e ribadisce la sua estraneità ai traffici sessuali di Jeffrey Epstein, dopo la pubblicazione venerdì di oltre tre milioni di pagine di nuovi documenti da parte del dipartimento della Giustizia. Trump attacca i Grammy e si difende sul caso Epstein. Il primo colpo il presidente lo scaglia dopo la cerimonia dei Grammy di domenica sera, scagliandosi su Truth contro il conduttore, il comico di origini sudafricane Trevor Noah. " I Grammy Awards sono il peggio, praticamente inguardabili! La CBS è fortunata a non avere più questa spazzatura a infestare le sue onde radio.

