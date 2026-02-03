Caso Epstein le opposizioni | Salvini venga in aula necessari chiarimenti

Le opposizioni alla Camera chiedono che Salvini venga in aula. Oggi, nel pieno delle riunioni, hanno insistito per avere chiarimenti sul caso Epstein e sui file diffusi, ritenendo necessario un confronto diretto con il viceministro. La richiesta arriva in un momento di tensione politica, mentre si aspettano risposte chiare e immediate.

Roma, 3 feb. (askanews) – Le opposizioni, nell’aula della Camera oggi hanno chiesto un’informativa del viceministro Matteo Salvini, dopo la diffusione dei file Epstein. A chiederla Avs, M5S, Pd. “I nomi del ministro Salvini e della Lega compaiono fra le comunicazioni del noto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein e uno dei consiglieri politici di Trump, Steve Bannon. I messaggi dicono in maniera chiara che Bannon nel 2019 era occupato a cercare finanziamenti per la Lega di Salvini e per il partito di Marine Le Pen. Ricordo che quelle elezioni europee videro la Lega superare il 30%. Si avvantaggiarono forse di soldi o servizi di una rete internazionale di estremisti, alcuni dei quali facevano traffico internazionale di minorenni per i propri piaceri sessuali?”, ha scritto su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Questa mattina, Piccolotti dell’Avs ha chiesto un’udienza urgente in Parlamento per Matteo Salvini.

I capigruppo delle opposizioni chiedono alla presidente Meloni di essere presente in Aula per discutere l’atto di indirizzo del governo relativo alla Groenlandia.

