Caso Epstein Il mistero dei file su Salvini scomparsi dalla ricerca del database

La scoperta di file che citano Matteo Salvini è arrivata con la pubblicazione di nuovi documenti riguardanti il caso Epstein. Tuttavia, durante le ricerche nel database, alcuni di questi file sono improvvisamente scomparsi. La notizia ha suscitato sorpresa tra gli investigatori e i giornalisti che seguono il caso, lasciando aperti molti interrogativi sulla gestione di quei dati e sui motivi di questa sparizione.

Dalla pubblicazione della nuova tranche di documenti sul caso Epstein, si rincorrono i numeri sui file in cui viene citato il leader della Lega Matteo Salvini. Nella giornata di ieri si parlava di oltre 90 files, mentre questa mattina risultavano 89. Una differenza che desta qualche dubbio, verificabile effettuando ora una ricerca sul portale del Dipartimento di Giustizia americano. Sorpresa! In data 3 febbraio 2026, intorno alle ore 22, il contatore si ferma a 87 documenti. Il file mancante? Ce l'abbiamo! Il contatore attuale della ricerca "Salvini" Al momento non è possibile spiegare con certezza se ci sia stato un ordine di "repulisti" e per quale strana ragione.

