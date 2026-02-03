La partita tra Juve e Inter potrebbe essere a rischio. Un petardo esploso durante Cremonese-Inter ha sollevato preoccupazioni e potrebbe portare a una gara senza pubblico, se le autorità decidono di adottare misure più restrittive. La situazione si sta facendo più complicata e si attende una decisione ufficiale.

Il caso del petardo esploso durante Cremonese-Inter potrebbe avere conseguenze dirette anche sulla Juventus. L’episodio che ha coinvolto il portiere nerazzurro Audero è infatti al vaglio dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che sta valutando eventuali sanzioni in vista delle prossime gare casalinghe dell’Inter, tra cui spicca proprio il derby d’italia. Cosa dicono gli esperti. Secondo quanto spiegato da Roberto Afeltra, avvocato ed esperto di diritto sportivo, intervenuto a Radio Anch’io Sport, il petardo “ non ha colpito l’atleta ” e il fatto che Audero abbia concluso la partita esclude le sanzioni più gravi come la sconfitta a tavolino o la penalizzazione in classifica. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Caso Audero, Inter-Juve a rischio: possibile gara a porte chiuse.

L'Inter aspetta di conoscere la decisione ufficiale sulla sanzione dopo l'episodio del petardo lanciato su Audero

