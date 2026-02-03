Casini | Spazio politico per il centro? Non più in senso tradizionale

Pier Ferdinando Casini spiega che il suo nuovo libro non è una nostalgia per il passato politico, ma si concentra sulla memoria. Durante la presentazione, il politico sottolinea come il centro non possa più essere inteso come un’area politica tradizionale, lasciando intendere che le cose stanno cambiando. Casini ribadisce che il dibattito attuale richiede un nuovo modo di guardare alle alleanze e alle idee, lontano dalle vecchie logiche.

«Non è un libro nostalgico ma sulla memoria», tiene a precisare subito Pier Ferdinando Casini presentando il suo ultimo libro («Al centro dell'aula. Dalla Prima Repubblica a oggi» per i tipi de Il Mulino). Il dibattito, organizzato dall'imprenditore Antonio Alfano nell'aula magna della Federico II (affollatissima), vede gli interventi dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano e dell'ex governatore Vincenzo De Luca moderati da Vincenzo Di Vincenzo: «Un autorevole diario di bordo del Parlamento», sintetizza il direttore de Il Mattino. Ed in effetti nel tomo oltre ai discorsi più significativi dell'ex presidente della Camera, c'è tutto il percorso di quest'ultimo che sono più di quarant'anni di storia repubblicana: dagli inizi nella Democrazia cristiana, passando per la discesa in campo di Berlusconi sino all'abbandono (dell'ex presidente della Camera) dell'area di centrodestra per agire da indipendente nel centrosinistra.

