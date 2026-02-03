Casertana Degli Esposti | Squadra migliorata Non saranno le difficoltà a scalfire la nostra ambizione

In conferenza stampa, il direttore sportivo Degli Esposti ha detto che la squadra è migliorata rispetto all’inizio stagione. Nonostante qualche difficoltà, lui e il suo staff credono ancora nell’ambizione della Casertana. Ha aggiunto che, una volta chiuso il mercato, ha verificato di persona la qualità e la profondità della rosa, che sono aumentate rispetto a prima. La squadra si sente più forte, e lui non ha dubbi: le sfide non fermeranno la crescita.

Tempo di lettura: 4 minuti Il direttore sportivo Degli Esposti ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa: “Quando ieri è finito il mercato ho preso la lista dei convocati che era stata diramata alla vigilia del ritiro dello scorso luglio; questa squadra è notevolmente migliorata in qualità e profondità della rosa. Quando siamo arrivati alla sosta di Natale con il presidente avevamo deciso di dare maggiore profondità ad una rosa che aveva fatto un grandissimo percorso in questi primi sei mesi. Questo l’abbiamo fatto prendendo tre calciatori funzionali. Poi ringrazio il presidente per aver fatto un ulteriore sforzo, chiudendo due innesti in più nell’ultimo giorno per fronteggiare l’emergenza che ha caratterizzato gli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Gianpiero Gasperini ha espresso grande ammirazione per la Juventus, definendola una grande squadra.

