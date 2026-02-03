Caserma in ritardo Il deputato Gnassi porta il caso a Roma
Il deputato del Pd Andrea Gnassi ha portato a Roma il caso della nuova caserma dei carabinieri di Riccione, che ancora non vede la fine dei lavori. Gnassi critica il governo per i ritardi e chiede risposte chiare. La questione è tornata al centro del dibattito politico locale, dopo che anche la sindaca Daniela Angelini aveva espresso preoccupazione.
Sulla nuova caserma lo Stato di è eclissato. Ad attaccare il governo sulle attese per la nuova caserma dei carabinieri di Riccione è il deputato del Pd, Andrea Gnassi, dopo l’affondo della sindaca Daniela Angelini. "Il progetto del Polo della Sicurezza è all’avanguardia, sostenibile e già finanziato con oltre 8 milioni di euro. Perché allora questo silenzio prolungato? Perché il cronoprogramma è in stallo dopo che il Comune ha consegnato tutto il necessario a maggio scorso? Ci rivolgeremo direttamente al Ministro Piantedosi, al Ministero della Difesa, al Governo e al Demanio con interlocuzioni dirette e interrogazioni perché sia rimessa al centro l’attenzione e riprenda l’iter da parte dei livelli centrali dello Stato per la realizzazione della Caserma". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Riccione Caserma
L'ex sindaco Gnassi porta il caso Rimini Calcio in parlamento. "Sia fatta chiarezza sui passaggi di proprietà"
Ultime notizie su Riccione Caserma
Argomenti discussi: Caserma in ritardo. Il deputato Gnassi porta il caso a Roma; Nuova caserma di Riccione, Gnassi interroga il Governo: Basta ritardi.
Caserma in ritardo. Il deputato Gnassi porta il caso a RomaSulla nuova caserma lo Stato di è eclissato. Ad attaccare il governo sulle attese per la nuova caserma dei carabinieri di Riccione è il deputato del Pd, Andrea Gnassi, dopo l’affondo della sindaca Dan ... ilrestodelcarlino.it
NUOVA CASERMA - Il parlamentare riminese Andrea Gnassi: "Il ministero dell’Interno e l’Agenzia del Demanio escano dal silenzio e dicano chiaramente quando verrà bandita la gara" - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.