caserma in ritardo il deputato gnassi porta il caso a roma

Il deputato del Pd Andrea Gnassi ha portato a Roma il caso della nuova caserma dei carabinieri di Riccione, che ancora non vede la fine dei lavori. Gnassi critica il governo per i ritardi e chiede risposte chiare. La questione è tornata al centro del dibattito politico locale, dopo che anche la sindaca Daniela Angelini aveva espresso preoccupazione.

Sulla nuova caserma lo Stato di è eclissato. Ad attaccare il governo sulle attese per la nuova caserma dei carabinieri di Riccione è il deputato del Pd, Andrea Gnassi, dopo l’affondo della sindaca Daniela Angelini. "Il progetto del Polo della Sicurezza è all’avanguardia, sostenibile e già finanziato con oltre 8 milioni di euro. Perché allora questo silenzio prolungato? Perché il cronoprogramma è in stallo dopo che il Comune ha consegnato tutto il necessario a maggio scorso? Ci rivolgeremo direttamente al Ministro Piantedosi, al Ministero della Difesa, al Governo e al Demanio con interlocuzioni dirette e interrogazioni perché sia rimessa al centro l’attenzione e riprenda l’iter da parte dei livelli centrali dello Stato per la realizzazione della Caserma". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

